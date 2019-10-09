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Ракеты «Калибр» с подлодки «Колпино» успешно поразили мишени в Черном море

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Ракеты «Калибр» с подлодки «Колпино» успешно поразили мишени в Черном море

Москва, 9 октября. Подводная лодка Черноморского флота России «Колпино», использовав ракеты «Калибр», успешно поразила мишени в Черном море в ходе боевой подготовки, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.  

В российском военном ведомстве уточнили, что пуски «Калибров» осуществлялись из подводного положения. Выпущенные ракеты поразили расположенные на побережье в районе полигона Опук мишени, а также цель в одном из морских полигонов, констатировали в МО РФ. 

Мероприятия были плановыми. По информации ведомства, для обеспечения безопасности стрельб и закрытия опасного района привлекли около 20 боевых кораблей и других судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.

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Источник: Пресс-служба министерства обороны России
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