Политолог назвал причину, которая заставляет США вести противоречивую политику в Сирии

В США происходит глобальный внутриполитический кризис во всех ветвях власти, который также отражается на действиях Вашингтона в Сирии, считает политолог, руководитель Института политических исследований Сергей Марков.

Глава МИД России Сергей Лавров описал действия США в Сирии как противоречивые и отражающие неспособность американской стороны вести переговоры.

«Я затрудняюсь сказать, что не так с американскими действиями в Сирийской Арабской Республике, но то, что они полны противоречий и отражают недоговороспособность наших американских коллег, — это является уже установленным фактом», — сказал министр.

Кроме того, по словам Лаврова, Соединенные Штаты создали в северо-восточной части Сирии квазигосударственные структуры, которые затем поддерживали, чем вызвали недовольство местных арабских племен.

«(США, — Прим. ФАН) очень активно продвигали курдскую тему, причем таким образом ее продвигали, что это вызывало возражение у арабских племен, проживавших на этих территориях», — отметил глава российского МИД.

По его мнению, Вашингтон ведет «очень опасную игру», так как в последние годы при американском участии на северо-востоке САР были запущены процессы, которые нарушают суверенитет этой страны.

Сергей Марков обращает внимание, что сейчас внутренняя и внешняя политика США находится в кризисе, который отражается на всех ветвях власти страны.

«Это проявляется во внутриполитическом кризисе, а именно в отношениях обеих политических партий США, демократической и республиканской. К примеру, организация импичмента в США, — это, по-сути, государственный переворот. Во внешней политике происходит то же самое», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

В США происходит глобальный системный кризис, который проявляется в неспособности занять понятную стратегическую позицию в Сирии, отмечает политолог.

«Несмотря на то, что США самая сильная страна, она ведет себя как самый сильный ковбой в поселке, который мыслит не рациональными решениями, а упивается собственным всемогуществом. Это, к сожалению, отражается на действиях США в Сирии. Так, они то поддерживают курдов (этническое меньшинство в Сирии, — Прим. ФАН), а то кидают», — сообщил собеседник ФАН.

Лавров указывал на голословные обещания США вывести войска из Сирии. Он отметил, что действия США в Сирии не способствуют урегулированию ситуации в Сирии. Российский министр усомнился в реализации заявлений президента США Дональда Трампа о выводе войск из района на севере страны.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции вооруженных сил страны в Сирии. Турецкая армия начала наносить авиаудары по сирийскому городу Рас-аль-Айн в провинции Хасака. Зафиксирован массовый отток беженцев из населенного пункта. Сирийские курды попросили у Москвы и Дамаска защиты от вторжения Турции.

Ранее президент Турции заявлял, что Анкара планирует провести военную операцию на севере Сирии, чтобы очистить приграничную зону от сирийских курдов и создать в этом регионе зону безопасности. Позднее Вашингтон заявил, что США не будут принимать участие в турецкой военной операции на территории Сирии.

7 октября командование курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщило, что американские военные покинули пограничные с Турцией районы на севере Сирии, нарушив договоренности с курдскими формированиями.