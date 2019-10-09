В ДНР рассказали, почему не состоялось разведение сил и средств

Генерал-майор Руслан Якубов, возглавляющий представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, объяснил, почему сорвалось разведение сил и средств в Донбассе.

В ходе прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Руслан Якубов рассказал, что он прибыл в село Петровское, где должны были пройти мероприятия по разведению сил и средств, вместе с первым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марком Этерингтоном.

«Мы прошли по населенному пункту, по дороге вышли ближе к населенному пункту Викторовка, с 9 часов 30 минут начали фиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны Украины. СММ ОБСЕ все эти нарушения зафиксировала. Но, конечно, посмотрим, как это все будет отражено в ее ближайших отчетах», — сообщил представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, сторона ДНР строго придерживается согласованного плана-графика по разведению сил и средств, поскольку такую задачу поставил глава республики Денис Пушилин.

«Седьмого числа мы уведомили СММ ОБСЕ о нахождении позиций подразделений ДНР, вчера мы уведомили миссию о готовности к выполнению мероприятий, а сегодня [должна была состояться] практическая часть согласно плану-графику. В 12 часов дня мы должны были запустить сигнальную ракету белого огня, что означало бы нашу готовность к разведению сил и средств, и через 10 минут после запуска украинской стороной такой же ракеты с нашей стороны должен был быть запуск зеленой сигнальной ракеты, который бы ознаменовал начало мероприятий в районе разведения», — сообщил Якубов.

Но никаких ответных сигналов с украинской стороны на ракеты ДНР не последовало.

«Ничего не происходит. Мы запустили две ракеты. С украинской стороны тишина», — отметил генерал-майор.

По его словам, Этерингтон отправился на украинскую сторону в населенный пункт Богдановка, чтобы выяснить, что происходит.

«Мы приняли решение, что дождемся его приезда. Возможно, что-то изменится», — выразил надежду Руслан Якубов.

Ведущий политического ток-шоу Евгений Попов предположил, что у украинцев просто сломалась ракетница.

«Вы им сейчас привезете ракетницу, они запустят ракеты — и все начнется, — сказал телеведущий. — Но если серьезно, то сколько вы будете ждать ответной ракеты? Сегодняшний день, завтрашний? Или опять договариваться? Или час будете стоять в режиме отвода, а может — два или три?»

Якубов ответил, что у них есть час времени для того, чтобы принять решение.

«Но я хочу, чтобы были действия, которые приведут к положительным результатам. Подождем еще, не будем ограничиваться этим часом», — сказал генерал-майор.

А соведущая Попова Ольга Скабеева поинтересовалась у представителя ДНР в СЦКК, знают ли они, что в их сторону сейчас движутся националисты, которые сорвали запланированное разведение сил и средств в селе Золотое Луганской Народной Республики.

«У нашей республики хватает сил, чтобы противостоять всяким националистам и кому бы то ни было. Их желания — это их проблемы. Если они не идут на конструктив, то разговаривать не о чем», — ответил Якубов.

Чуть позже в СМЕ ОБСЕ сообщили, что попытка развести силы и средства в Донбассе повторится завтра.