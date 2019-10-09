Сирийские курды просят у Москвы и Дамаска защиты от вторжения Турции

Москва, 9 октября. Москва и Дамаск должны защитить сирийских курдов от вторжения Турции. Об этом заявил представитель администрации Автономии севера и востока Сирии (AANES) Бадран Джакурд.

«России и Дамаску следует взять на себя ответственность за защиту нашего региона от нападения Турции, потому что это также поставит под угрозу интересы России», — заявил Джакурд.

Он также добавил, что сирийские курды признают необходимость диалога с Дамаском, отметив, что Россия могла бы сыграть важную посредническую роль в этом процессе. Джакурд отметил, что турецкая военная операция на подконтрольных курдам территориях Сирии будет иметь катастрофические последствия для всех сторон. Кроме того, военная операция Турция несет прямую угрозу другим общинам, среди которых ассирийцы, армяне и арабы.

«Также вторжение Турции будет угрожать целостности Сирии, так как Турция занимает многие регионы Сирии, такие как Африн, Идлиб, Джараблус и Эль-Баб», — добавил Джакурд.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует провести военную операцию на севере Сирии, чтобы очистить приграничную зону от сирийских курдов и создать в этом регионе зону безопасности. Позднее Вашингтон заявил, что США не будут принимать участие в турецкой военной операции на территории Сирии. 7 октября командование курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщило, что американские военные покинули пограничные с Турцией районы на севере Сирии, нарушив договоренности с курдскими формированиями.