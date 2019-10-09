Ковитиди призвала страны-члены ОДКБ к согласованным действиям на международных площадках

Изменения военно-политической ситуации, которые происходят в зоне ответственности стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), требуют согласованности их действий на международных площадках. Об этом в ходе заседания Совета Федерации заявила член Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По словам сенатора, странам-членам ПА ОДКБ необходимо выработать согласованную позицию на различных международных площадках.

В комментарии Федеральному агентству новостей Ковитиди отметила, что принятое Постоянной комиссией ОДКБ постановление, в котором были подведены итоги работы парламентской делегации государств-членов ОДКБ на ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ, проходившей 4–8 июля в Люксембурге, содержит конкретные решения по этому вопросу.

«На заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ, которое состоялось в Санкт-Петербурге 8 октября, было единогласно поддержано предложение парламентской делегации Киргизской Республики о необходимости координации деятельности государств-членов ОДКБ на иных международных площадках, — отметила член Совфеда. — Этот вопрос ранее уже изучался и прошел системное обсуждение в ПА ОДКБ. Напомню, что весной 2017 года было подано предложение о внесении изменений в девятую статью Устава ОДКБ, которое предусматривает необходимость предварительного обсуждения и подготовки последующей согласованной позиции государств-членов ПА ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ и на иных международных площадках».

По словам Ольги Ковитиди, необходимо создать рабочую группу ПА ОДКБ по согласованию проектов решений Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Согласование необходимо на этапе подготовки материалов по повестке ПА ОБСЕ при тесном взаимодействии со структурами ПА ОДКБ и с руководителями парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в ПА ОБСЕ.

По мнению сенатора, необходима консолидация усилий государств-членов ОДКБ при подготовке согласованной позиции парламентов входящих в нее государств по проектам решений ПА ОБСЕ, а также в иных международных организациях, в том числе в ООН.

«Необходимость консолидации обусловлена изменениями военно-политической ситуации, которые происходят в зоне ответственности стран-членов ПА ОДКБ и ее ближайшего окружения», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1993 году. Эта международная организация провозгласила своей целью укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ. Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности.

Странами-членами ОДКБ в настоящее время являются: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Государства-наблюдатели при ПАСЕ — Сербия и Афганистан.

Из ОДКБ в 1999 году вышли Азербайджан и Грузия, в 2012 году организацию покинул Узбекистан.