Бывший президент Украины Петр Порошенко намеренно вел двойную игру в своих отношениях с США, поэтому у американского президента Дональда Трампа появился шанс уничтожить репутацию демократов. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко, комментируя вмешательство Украины во внутренние дела США.

Давление на Украину

Депутат Верховной рады Андрей Деркач, который является инициатором расследования вмешательства в президентские выборы в США, обнародовал документы, подтверждающие факт давления американского посольства в Киеве на украинских следователей. Документы свидетельствуют о неоднократной передаче с 14 июля 2017 года первым замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углавой через свою помощницу Полину Чиж американскому посольству информации, которая связана с вмешательством в выборы в США и с международной коррупцией, а именно «перечней криминальных производств».

Кроме того, стало известно, что компанией Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, было перечислено не менее 16,5 миллионов долларов Хантеру Байдену, Алану Аптеру, Александру Квасневскому и Девону Арчеру.

По мнению Деркача, из-за действий бывшего президента Украины Петра Порошенко, при котором оказалась возможной «международная коррупция такого масштаба», новый украинский лидер Владимир Зеленский оказался «втянутым в скандал со вмешательством в выборы президента США и в то, что Украину обвиняют в международной коррупции».

На данный момент материалы переданы в Государственное бюро расследований и Генпрокуратуру Украины. Было инициировано создание временной следственной комиссии Верховной рады.

Ударить по демократам

Как отметил Артем Журко, то, что Украина после Майдана по факту являлась территорией под протекторатом США, не является новостью. Но после обнародования ряда фактов можно прийти к нескольким умозаключениям.

«Первое — Порошенко намеренно вел двойную игру в своих отношениях с США. Он не пытался порвать с демократами, кандидата от которых открыто поддерживал в период президентской гонки в США. Что, в общем-то, может говорить и о том, что у самих демократов есть достаточно компромата на самого Порошенко и его подручных. Этот компромат мог всплыть в любой момент, если бы Порошенко плотнее стал сотрудничать с Трампом, как это делает сейчас Зеленский. И если документы действительно содержат то, о чем сегодня заявил на пресс-конференции Деркач, мы вполне можем скоро приоткрыть завесу над этим компроматом», — пояснил Артем Журко.

Второе, по мнению эксперта, — давление на Зеленского со стороны США действительно осуществлялось. Об этом косвенно говорит и скандальная рассекреченная стенограмма разговора президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом. Но последующие действия со стороны украинской прокуратуры, а также всплывающие документы и разговоры как от Киева, так и от Вашингтона говорят о синхронности действий.

«Ну и, пожалуй, третье, что можно констатировать. Более чем за три года своего президентства Трамп так и не смог взять всю полноту власти в США в свои руки. Даже рядовые сотрудники Госдепа проводили явную антигосударственную политику. И продемонстрированные Деркачем документы ярко свидетельствуют о том, что американское посольство, фактически блокируя деятельность украинского антикоррупционного бюро, покрывало незаконное финансирование демократов. Это, кончено же, играло не на стороне Трампа. Поэтому сейчас у президента США есть все шансы не просто ударить по Байдену, но и уничтожить на корню всю репутацию демократов, которые своими представителями в конгрессе регулярно вставляли ему палки в колеса», — заключил Артем Журко.

При этом ранее появилась информация, что Рик Перри требовал от Киева включить представителей США в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании «Нафтогаз». Он предоставил властям Украины список кандидатов в совет директоров «Нафтогаза» по просьбе самого Киева.