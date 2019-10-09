Армия Турции нанесла авиаудары по городу Рас-аль-Айн в Сирии

Дамаск, 9 октября. Турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-аль-Айн на севере Сирии, фактически начав военную операцию. Об этом сообщило гостелевидение САР.

Как передает телеканал «Аль-Ихбария», авиация ВС Турции наносит интенсивные авиаудары по городу Рас-аль-Айн в провинции Хасака.

«Также наносятся артиллерийские удары. Турецкая агрессия началась», — говорится в сообщении.

По данным канала, наблюдается массовый отток беженцев из города. Атакам также подверглась деревня аль-Маджрафа в окрестностях города и позиции SDF в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции Анкары на севере Сирии, которая получила название «Источник мира». Дамаск неоднократно критиковал намерения Турции начать военную операцию на северной границе арабской республики. МИД Сирии подчеркнул, что желание Анкары начать военные действия угрожают единству САР.

Напомним, Эрдоган заявлял, что Турция «в любой момент» может начать военную операцию в Сирии. По его словам, целью действий Анкары является очистка приграничной территории от сил сирийских курдов и создание там зоны безопасности для бежавших от войны в Турцию граждан Сирии. Власти Турции считают, что «Демократические силы Сирии» (SDF), в которые входят курдские формирования, непосредственно связаны с террористами из «Рабочей партии Курдистана».