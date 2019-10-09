Глава «Офицеров России» объяснил, почему Киеву невыгодно отводить войска в Донбассе

Москва, 9 октября. Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой дал комментарий Федеральному агентству новостей по поводу срыва отвода войск со стороны Киева у линии соприкосновения в Донбассе.

«Неужели кто-либо удивлен тому, что Украина сорвала отвод войск? Да они и не собирались этого делать. Политическое руководство Украины однозначно настроено на продолжение гражданской войны, несмотря на все заявления и всевозможные «формулы Штайнмайера», — завил Липовой.

Глава «Офицеров России» уверен, что в случае окончания внутриукраинского конфликта Киев многое потеряет.

«Прекратятся поставки оружия с Запада, которые можно перепродавать в третьи страны, прекратится политическая поддержка Запада, которая также выражается в денежном эквиваленте. Кому охота это терять? Администрация [Петра] Порошенко (бывший президент Украины. — Прим. ФАН) прилично зарабатывала на войне, то же делает и администрация [Владимира] Зеленского (нынешний украинский лидер. — Прим. ФАН). А то, что при этом гибнут мирные жители, им плевать — для них это не трагедия, а статистика», — подчеркнул генерал-майор.

Он также отметил, что конфликт в Донбассе выгоден США, которые преследуют свои стратегические интересы.

«Это, прежде всего, оружейный бизнес, а также возможность постоянного давления на Россию с целью вернуть утраченные позиции в Черном море», — заключил Липовой.

Напомним, договоренности о разведении войск у линии соприкосновения в Донбассе были достигнуты неделю назад во время встречи представителей контактных групп в Минске. Разведение сил в Петровском и Золотом должно было начаться 9 октября в 12.00, сообщает телеканал «360». К этому времени представители Луганской и Донецкой народных республик запустили белые ракеты, которые сигнализировали о готовности к началу отвода войск. Ответного сигнала с другой стороны так и не последовало. После этого представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко сообщил, что Киев сорвал разведение сил у линии соприкосновения, пишет «АиФ».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям. В регионе появились две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также во время саммитов в «нормандском формате».