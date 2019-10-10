Древняя мозаика прибыла в Национальный музей Дамаска из Канады

Дамаск, 10 октября. Сирийский гражданин, живущий в Канаде, вернул древнюю мозаику, хранившуюся в Монреальском музее изобразительных искусств, в Национальный музей в Дамаске, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Мозаика, которая была представлена ​​во время церемонии, проведенной Генеральным директоратом древностей и музеев в Сирии — это две части, которые были отправлены в Канаду в конце прошлого века. Вероятно, ранее мозаика находилась на участке в северо-западной Сирии между провинциями Идлиб и Хама.

Генеральный директор по древностям и музеям Махмуд Хаммуд отметил, что эта мозаика была одной из многих, украденных из Сирии в конце девяностых годов. Она была конфискована канадскими властями; впоследствии многие из украденных предметов были возвращены, но некоторые продолжают находиться на территории других стран. Так, канадские власти неоднократно отказывались вернуть их, несмотря на официальные требования.

«Благодаря усилиям одного из сирийских экспатриантов, Мухаммеда Васима аль-Рамли, нам удалось вернуть мозаику за свой счет в Дамаск», — добавил директор по древностям и музеям.

Заместитель министра культуры Тауфик аль-Имам в своем выступлении пояснил, что сирийское наследие находится на грани истощения, поскольку многие археологические памятники были похищены, разграблены и уничтожены. В основном из-за того, что люди не понимали их ценности. Кроме того, сирийские власти рассматривают эти действия как попытку подорвать цивилизацию страны, стереть память о сирийской культуре, искоренить и уничтожить все, что объединяет сирийских граждан.

Восстановленная панель имеет прямоугольную форму, одна из которых является частью рамки, которая окружает сцену посередине. На ней изображены маленькие животные в своем традиционном виде.

На торжественной церемонии возвращения памятника присутствовали представитель Сети Ага Хана, базирующейся в Сирии, Мохаммад Муфди Сейфу и ряд членов дипломатического корпуса, работающих в Дамаске, а также другие заинтересованные лица.