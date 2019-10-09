На Украине допросят всех участников керченской провокации



Киев, 9 октября. Украинские следователи намерены допросить всех военнослужащих ВСУ, которые нарушили госграницу РФ в ноябре прошлого года. Допросы проведут в рамках расследования дела о госизмене пятого президента страны Петра Порошенко, заявил директор Госбюро расследований Украины Роман Труба.

Он пояснил, что с помощью допросов ведомство сможет получить ответы на вопросы о том, кто давал указания, какого характера поступали указания.

В настоящее время, по словам Трубы, были допрошены только несколько военных, которые нарушили госграницу РФ. При этом глава Госбюро уточнил, что для проведения допросов ведомство получило разрешения медработников.

«Мы будем пытаться, чтобы получить показания всех без исключения», — заверил Труба в эфире местного телеканала «Наш».

Руководитель ГБРУ напомнил, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных производствах. Ранее он давал показания по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском», уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», а также о превышении служебных полномочий, пишет РИА Новости.

Уголовное дело о возможной госизмене Порошенко ГБРУ возбудило в мае прошлого года из-за того, что он отправил три корабля ВМСУ в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где корабли и находившиеся на них экипажи были задержаны за нарушение российской границы. Уголовное производство было открыто на основании заявления Андрея Портнова, занимавшего пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Керченская провокация произошла 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМСУ нарушили госграницу РФ в Черном море, после чего они двинулись в сторону Керченского пролива. При этом они опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников немедленно остановиться. В итоге корабли и находившиеся на них моряки, а также два сотрудника СБУ были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, на которую Порошенко решился из-за своего низкого предвыборного рейтинга. Российский лидер не исключил, что Порошенко хотел ввести особое положение по всей Украине, а может, и отложить выборы, стремясь во что бы то ни стало удержать власть, отмечает НСН.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», 7 сентября этого года задержанные украинские военные были переданы Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.