Эрдоган объявил о начале операции турецких ВС в Сирии

Анкара, 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции вооруженных сил страны в Сирии. Об этом турецкий лидер написал в Twitter.

«Операция «Источник мира» ВС Турции совместно с Сирийской свободной армией (САА) против Рабочей партии Курдистана и группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на севере Сирии началась», — написал Эрдоган.

По словам Эрдогана, целью операции является уничтожение террористической угрозы на южных границах Турции и привнесение в регион мира и спокойствия. Президент Турции подчеркнул, что создание безопасной зоны на турецко-сирийской границе позволит сирийским беженцам вернуться в страну. При этом Эрдоган пообещал защищать территориальную целостность Сирии, а также весь регион от террора.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону, в ходе которых обсудили планируемую операцию турецких ВС на севере Сирии. Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявил, что приоритетом Анкары является защита прав и интересов сирийцев. Он также выразил признательность за конструктивную позицию Москвы в этом процессе.

1 Организация запрещена на территории РФ.