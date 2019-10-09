Медведев назначил нового главу Росгидромета

Москва, 9 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым руководителем Росгидромета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кабмина РФ Олег Осипов.

«Председатель правительства подписал распоряжение о назначении Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — заявил пресс-секретарь главы российского правительства.

Шумаков с 2010 года занимал должность заместителя руководителя Росгидромета. До этого он был директором департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России.

Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко 3 октября. Он занимал эту должность с 2017 года.