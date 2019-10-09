Депутаты Петербурга сократили расходы бюджета на 2,5 млрд рублей. ФАН-ТВ

В Законодательном собрании Северной столицы состоялось II чтение поправок в проект бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Парламентарии оценили изменения доходов и расходов. В частности депутаты рассмотрели четыре поправки, связанные с принятием бюджета. После второго чтения запланированные доходы от налоговых поступлений были сокращены. В расходы были внесены серьезные изменения, часть из них связана с реализацией национальных проектов, а также с неисполнением планов по строительству.

«По общему объему, если такой итог подводить, в целом мы расходы сократили на 2,5 млрд рублей, мы сократили дефицит бюджета, мы сократили на 1,5 млрд текущие расходы. На 16 млрд мы сократили расходы капитального характера. Мы живем в реальном мире у нас, к сожалению не все подрядчики являются идеальными, кто-то не выполняет свои обязательства, кто-то исчезает, и от части проектов мы просто отказались», — рассказал Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Сэкономленные средства пойдут на увеличение социальных расходов, среди них введение бесплатного проезда на электричках, ряду социальных категорий будут выделены дополнительные платежи, также будут введены доплаты к классному руководству, финансовая поддержка будет оказана и многодетным матерям.

Кроме того депутаты Петербурга поддержали запрет на посещение экстремальных квестов детьми до 14 лет. Инициативу одобрили в первом чтении на пленарном заседании. Теперь в законодательстве может появиться новое понятие «квест». Авторы законопроекта Денис Четырбок и Александр Ходосок предлагают установить общие требования к самим квестам и к безопасности помещений, в которых они проводятся.

«Квесты сейчас находятся на пике популярности и чем острее ощущения, тем больше они привлекают людей. В результате данной игры ребенок в испуге в темноте упал с полутораметровой высоты разорвал себе лицо, после осмотра места падения на полу просто хаотично лежали маты, а из стен торчали штыри. Годом позже в 2018 году в возрасте 13 лет при прохождении квеста получил удар топором по ноге. Представленный проект закона направлен на регулирование посещений несовершеннолетними детьми квест-комнат в нашем городе», — сказал Александр Ходосок, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

По словам депутата в Петербурге более 200 организаций, занимающихся квестами.