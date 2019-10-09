Путин выступит на форуме «Россия — спортивная держава» в Новгороде

Москва, 9 октября. Президент России Владимир Путин выступит на Международном спортивном форуме в Нижегородской области.

10 октября состоится VIII Международный форум «Россия — спортивная держава». Глава государства в рамках мероприятия встретится с руководителями международных спортивных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидер РФ также выступит на пленарном заседании. Основная тема совещания — развитие спорта в интеграции с мировым сообществом.

«Глава государства встретится с руководителями международных спортивных организаций, побеседует с победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе, а также осмотрит выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы», — уточняет пресс-служба президента России.

Также Путин проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, в рамках которого пройдет обсуждение механизмов достижения национальных целей в области физической культуры и спорта на региональном уровне.

В рамках форума «Россия — спортивная держава» будет представлен главный трофей чемпионата Европы 2020 года по футболу — Кубок Европы. Награду разместят на стенде, посвященном победе сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года.

Впервые Международный спортивный форум состоялся в Казани в 2009 году по указу президента России. С тех пор площадками для мероприятий становились такие города, как Москва, Чебоксары, Якутск и прочие.