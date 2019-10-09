Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана

Москва, 9 октября. Кремль раскрыл детали переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры двух стран продолжили обмен мнениями по сирийской проблематике. В свете объявленных Анкарой планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.