Матвиенко предложила перенести заседания комитетов ООН из США в Европу

Москва, 9 октября. Заседания комитетов ООН необходимо перенести из США в Вену или в Женеву, если Вашингтон не даст гарантий впредь не отказывать в визах членам делегаций. Соответствующее заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что ее предложение в первую очередь касается двух важнейших комитетов ООН — комитета по разоружению и безопасности и правового комитета. По словам Матвиенко, США обязаны заявить, что впредь все члены национальных делегаций будут получать визу, иначе следует выбрать другие площадки.

«Австрия и Швейцария — это те государства, которые ни разу не давали повода и не нарушали взятые на себя обязательства», — отметила спикер Совфеда.

Ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации Матвиенко назвала беспрецедентной.

«Это, безусловно, грубейшее нарушение и международного права, и обязательств, которые взяли на себя США как страна — место пребывания ООН», — подчеркнула она.

Также спикер Совфеда отметила, что до сих пор неясно, кто именно принял решение об отказе в выдаче виз. По мнению Матвиенко, нет никаких гарантий, что данная ситуация не повторится в будущем. При этом она отметила, что не видит оснований не доверять президенту США Дональду Трампу и американскому госсекретарю Майку Помпео, поскольку они не имеют отношения к отказу в визах.

Напомним, ранее власти США отказали в визе десяти членам российской делегации, которые планировали участвовать в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, сообщает Infox.ru. В частности, без визы остался глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. В ответ на это российский МИД предложил перенести штаб-квартиру с территории США в более удобное место, пишет НСН.