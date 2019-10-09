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Опубликовано видео граффити к 200-летию открытия Антарктиды в Москве

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Опубликовано видео граффити к 200-летию открытия Антарктиды в Москве

Москва, 9 октября. Граффити к 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна появится на улице Знаменка в Москве. Корреспондент Федерального агентства новостей опубликовал видео с места событий.

Художественный проект подготовило Русское географическое общество (РГО). В композицию войдут портреты путешественников Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена, которые руководили первой русской антарктической экспедицией 1819-1821 годов. Кроме того, художники изобразят суда «Восток» и «Мирный». Также граффисты изобразят образ адмирала Ивана Крузенштерна. В 2020 году отмечается 250-летие командующего первым русским кругосветным плаванием. Открытие граффити запланировано на 11 октября.

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