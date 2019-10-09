Киркоров-старший оценил идею исполнить песню на русском языке на Евровидении-2020

Москва, 9 октября. Народный артист России Бедрос Киркоров оценил возможность исполнения песни на русском языке на Евровидении 2020 года.

Ранее агентство Regnum со ссылкой на источники Первого канала сообщило, что на Евровидении-2020 впервые за 15 лет может прозвучать песня на русском языке. Текст песни для участника от России сочинит поэт Михаил Гуцериев.

«Я отношусь очень положительно. Потому что мы должны показать нашу культуру с нашим языком», — рассказал Киркоров-старший.

Артист предложил раздать переводы или разместить текст песни в открытом доступе, чтобы жюри и зрители смогли оценить содержание композиции. При этом Киркоров признался, что не хотел бы стать автором песни. Он напомнил, что в первую очередь он певец, а не композитор.

Песенный конкурс Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме в Нидерландах. Планируется, что конкурсные дни выпадут на 12, 14 и 16 мая.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл слагаемые успеха русскоязычной песни, способной стать хитом на международном вокальном конкурсе Евровидение-2020. Пригожин отметил, что хитом композицию делает не язык. По его словам, мелодия и сочетание правильного припева дают определенный эффект.