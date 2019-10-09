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В «Сильной России» оценили высочайший профессионализм ФСБ в борьбе с терроризмом

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В «Сильной России» оценили высочайший профессионализм ФСБ в борьбе с терроризмом

Москва, 9 октября. Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков прокомментировал Федеральному агентству новостей операцию ФСБ по пресечению сбора средств для финансирования запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Ранее в Следственном комитете Росси сообщили, что сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность «благотворительной организации» численностью свыше 100 человек, которая собрала в стране более шести миллионов рублей для финансирования ИГ1.

«ФСБ в очередной раз продемонстрировала свой высочайший профессионализм. Большая часть работы спецслужб, естественно, скрыта от широкой общественности, однако она идет круглосуточно 365 дней в году, в результате чего террористам стало гораздо сложнее вербовать своих сторонников в России. Поскольку каждая подобная операция – это сильнейший удар по распространителям экстремистской идеологии», — констатировал собеседник ФАН.

Он также сравнил работу спецслужб в России и на Западе.

«Кстати, нужно отметить, что превентивные меры выгодно отличают наши спецслужбы от западных, где такая работа тоже проводится, но с меньшей эффективностью, — отметил Цветков. — Поэтому всевозможные инциденты в Европе и США, включая теракты, происходят гораздо чаще, чем в России, тогда как еще пару десятилетий назад ситуация была обратной».

Как стало известно, что с февраля 2015 года 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра, находясь на территории Кабардино-Балкарии, собирали через Интернет деньги для террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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