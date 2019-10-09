Проживавшая всю жизнь на Украине женщина стала гражданкой России в 99 лет

Ханты-Мансийск, 9 октября. Пожилая женщина из Нижневартовска, прожившая на Украине всю жизнь, получила российский паспорт в 99 лет, сообщила пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Пенсионерка родилась и прожила всю жизнь на Украине, а переехала в Россию к дочери уже в солидном возрасте. Она обратилась в отдел по вопросам миграции, и сотрудники полиции с пониманием отнеслись к женщине столь преклонного возраста.

Как сообщили в ведомстве, пожилая женщина в кратчайшие сроки была принята в гражданство России. Российский паспорт 99-летней жительнице Нижневартовска вручила начальник отдела по вопросам миграции городской полиции Нина Чаленко, которая приехала к пенсионерке в гости.

Весной президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые категории иностранцев, в том числе украинцы, смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке получили, в частности, украинцы, которые родились или постоянно проживали в Крыму и выехали за пределы полуострова до референдума, то есть до 18 марта 2014 года.