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Турция может утратить статус страны-гаранта в астанинском процессе, заявили в МИД Сирии

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Турция может утратить статус страны-гаранта в астанинском процессе, заявили в МИД СирииДамаск, 9 октября. Турция утратит статус страны-гаранта в «астанинском» процессе в случае начала военной операции Анкары на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

В МИД Сирии подчеркнули, что в случае начала военной операции в САР власти Турции «поставят себя в один ряд с террористическими группировками».

«Сирия напоминает, что режим Эрдогана, если начнет агрессию... утратит окончательно статус страны-гаранта «астанинского» процесса и нанесет сокрушительный удар по всему политическому процессу», — говорится в заявлении.

Напомним, 5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. По его словам, Анкара планирует очистить приграничную зону от сирийских курдов и создать в этом регионе зону безопасности.

Позднее в Пентагоне выразили обеспокоенность в связи с планами Анкары провести военную операцию в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что турецкое военное вторжение может подорвать интересы Вашингтона и Анкары в регионе. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что американские войска не будут принимать участие в турецкой военной операции, а также покинут район ее проведения.

7 октября командование курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) назвало действия Вашингтона «ударом в спину», отметив, что американские военные покинули пограничные с Турцией районы на севере Сирии, нарушив договоренности с курдскими формированиями.

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Источник: РИА Новости
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