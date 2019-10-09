Доктор Мясников перечислил вызывающие рак продукты

Москва, 9 октября. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые вызывают онкологические заболевания.

Мясников отметил, что причина 20% раковых заболеваний кроется в неправильном питании. По его мнению, наиболее опасными в этом вопросе являются трансжиры, которые доктор назвал «прямым ядом». Он констатировал, что они повышают «плохой» холестерин и, наоборот, понижают «хороший», который очищает сосуды. Больше всего трансжиров содержится в сливочном масле, гамбургерах, майонезе, маргарине, дешевом шоколаде и еде из фритюра.

Не менее вредным Мясников считает сахар. Он отметил, что его потребление за последние 20 лет выросло в несколько раз. Врач уточнил, что речь идет не только о том сахаре, который люди кладут в чай. Сахар в больших количествах незримо содержится во многих продуктах: например, в кусочке колбасы — около чайной ложки сахара, уточнил доктор.

Он также предупредил о вреде соли. Мясников посоветовал не покупать ее вообще и напомнил, что больше всего «белой смерти» содержится в белом хлебе.

В список опасных продуктов также попали крупы, мучное белого цвета или с припиской «рафинированный». Эти продукты врач назвал «крахмалом с кошмарным биохимическим индексом», который оказывает на организм влияние, схожее с действием сахара. Мясников отметил, что его употребление является прямым путем не только к болезням сердца, но и к раку.

В программе «О самом главном» доктор также призвал сократить количество потребляемых калорий. Он пояснил, что это залог долгой жизни. Врач посоветовал россиянам стараться быть физически активными. Питаться, по его мнению, следует цельными зернами, овощами, фруктами, мясом (особенно курицей) и рыбой. Мясников напомнил, что большинство витаминов и полезных элементов можно получить исключительно из еды.