Манукян раскрыл тайны прошлого покорившей США бездомной россиянки Эмили Замурки

Ставшая сенсацией в США бездомная россиянка Эмили Замурка прославилась после того, как видео с ней в момент исполнения оперной арии на станции метро записал полицейский офицер из Лос-Анжелеса, а затем выложил ролик в официальном Twitter-аккаунте полиции. Миллионы просмотров за несколько дней, и исполненная в подземке ария из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» изменила жизнь Эмили.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX — LAPD HQ (@LAPDHQ) 27 сентября 2019 г.

Эмиграция в США в 1992 году, мечта стать певицей, потеря скрипки, на которой она играла на улице, зарабатывая на жизнь, отсутствие средств к существованию, невозможность оплачивать счета и — как следствие — с 2016 года она на улице. Три самых тяжелых года в ее жизни, а затем — внезапный успех на весь мир. Заголовки в ведущих мировых СМИ, и вот уже известный американский продюсер готов заключить с ней контракт. Неравнодушные американцы собрали для нее более 100 тысяч долларов. Словом, история Золушки, которая слишком долго ждала своего часа.

Однако кто такая Эмили Замурка? Как прошли ее детство и юность? Подробности этой необычной истории выяснил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. Результатами своего расследования блогер поделился с Федеральным агентством новостей.

Звонок из прошлого. История детства и юности Эмили Замурки

Со мной связалась Татьяна Геоня из Молдавии. По ее словам, она была близкой подругой детства и юности ставшей сенсацией в США бездомной певицы из России Эмили Замурки. После сопоставления сведений, которые о себе раскрыла Эмили (а она в одном из интервью обмолвилась, что жила в Молдавии), для меня стало очевидным, что Татьяна рассказала правдивую историю.

До замужества Татьяну Геоня звали Татьяна Баба. Сейчас Татьяна живет и работает преимущественно в Вероне, в Италии, и лишь пару раз в год выбирается в родную Молдавию. Увидев репортаж с Эмили Замуркой, ее подруга Татьяна Геоня начала искать в Интернете все, что известно об этой истории, и случайно наткнулась на мой репост в Facebook видео, на котором бездомная россиянка поет в метро. Дочь Татьяны наудачу связалась со мной через соцсеть, так появился этот материал.

Татьяна Геоня поведала мне многие факты из детства и юности Эмили Замурки. Рассказывая о подруге детства, Татьяна была переполнена эмоциями. К концу нашей получасовой беседы мне показалось, что я лично знаю Замурку с детства.

— Татьяна, расскажите, где родилась Эмили Замурка?

— Эмили родом из (СССР) России (РСФСР), Краснодарский край, город Сочи. Она родилась 3 сентября 1967 года. При рождении ее звали Людмила Грекова. В Сочи она прожила несколько лет, а потом оказалась в городе Леово, Молдавской ССР, уже в новой семье. Мотивы, почему семья из Сочи отказалась от нее, мне неизвестны. Но приемные родители, которые ее удочерили, были очень хорошими людьми. Кроме Милы (так Эмили звали в детстве) других детей у них не было. А вот в сочинской семье их было десять братьев и сестер, но жили они, по словам Милы, небогато.

— В каком возрасте Эмили переехала в Леово, и как там сложилась ее судьба?

— Точно не помню, сколько ей было лет, когда ее удочерили: четыре или пять. В Молдавской ССР она оказалась примерно в 1971-1972 году. С этих пор она стала Людмилой Замуркой. Приемные родители ее называли Милой. Ее приемная мама жива.

В 1974 году Мила пошла в школу, а затем — в 1977-м — в музыкальную школу. После окончания общеобразовательной школы она поступила в педагогический институт в Бельцах. В 1988 году Эмили его закончила и вскоре вышла замуж.

Я слышала, что до отъезда в США она закончила еще и музыкальное училище. Насколько я знаю, потом перед самой эмиграцией она развелась. В конце 1980-х она, по имеющимся у меня сведениям, разыскала в Сочи свою первую семью.

Практически сразу после распада СССР — в 1992 году — Эмили эмигрировала в США. По дошедшим до меня сведениям, многие ее братья и сестры из первой семьи тоже со временем перебрались в США.

— Какие у вас самые яркие воспоминания из детства и юности от дружбы с Эмили?

— Воспоминаний очень много, и все они хорошие. Эмили с детства была очень доброй и аккуратной девочкой, дружелюбной, делилась последней конфеткой — на всех — сколько нас было. Она с детства писала музыку и стихи. Всех девочек, которые жили на нашей улице, Эмили учила играть на фортепиано, и меня научила.

Мы, когда были маленькими, давали на нашей улице концерты для родителей. Эмили делала пригласительные, и мы раздавали их всей улице. В воскресенье у нас на улице всегда были концерты: она играла на скрипке, а мы пели, рассказывали стихи, показывали фокусы. Было весело. Эмили придумывала программу, а мы были счастливы участвовать в ней.

У Эмили был очень дружный класс. На Новый год они все вместе ходили колядовать. Благодаря ей я узнала про поэта Эдуарда Асадова. Она очень любила его стихи, потом их полюбила и я. У нее был блокнот, в который она записывала стихи Асадова и свои тоже.

Мать Эмили не была портнихой, но очень хорошо шила. Она сшила Эмили очень модную рубашку. Мы в ту пору были уже студентками, и я попросила у нее эту рубашку подносить на недельку. Она с радостью поменялась со мной. Я ей отдала свою, а она мне свою. Она много раз помогала мне деньгами. Ей давал их отец, а она делилась со мной. Речь шла о небольших суммах — давала, сколько могла, но для студента каждый рубль был на вес золота.

— Когда вы виделись в последний раз и как держали связь после эмиграции Эмили в США?

— В последний раз мы с ней виделись в 1988 году. В первые годы после эмиграции Эмили у нас с ней не было связи, пока моя сестра, которая живет в Воронеже, через знакомых не нашла ее телефон. Мы с ней созвонились, она сказала, что сильно болеет и что очень много денег уходит на лечение. Она в ту пору давала частные уроки музыки.

Последний наш с ней разговор состоялся в 2007 году. Прервалось наше общение из-за недоразумения во время ее разговора с моей сестрой. Эмили прислала нам очень важное лекарство и хотела рассказать, как его правильно принимать, но моя сестра не уделила должного внимания ее словам, сказав, что разберется сама. Видимо, это обидело Эмили, тем более, что в ту пору ей уже жилось нелегко, но, несмотря на это, она прислала нам нужное лекарство, а моя сестра просто не уделила ей должного внимания.

После этого случая Эмили перестала выходить с нами на связь. Мы искали ее несколько лет, но тщетно. После долгих поисков — в 2016 году — мы прекратили ее искать, решив, что Эмили уже нет в живых. Оказалось, именно в это время она осталась на улице.

И вот, спустя три года, я вижу по всем телеканалам сюжеты об Эмили Замурке, я вижу нашу любимую подругу детства Милу. В момент, когда я смотрела это по ТВ, у меня в руках были сумки, я собиралась выйти из дома. Но, увидев по телевизору Эмили, я с места не смогла сойти, проплакала целый день, пока смотрела все эти телевизионные сюжеты.

На экране я вижу все те же жесты юной Милы, вспоминаю, как она играла на скрипке. Она все та же девчушка, которую я знала, просто стала выглядеть чуть старше.

После этого я начала искать всю возможную информацию о ней в Интернете. Моя дочь увидела, что вы разместили ее видео у себя в Facebook. Наудачу она написала вам, и вы ответили. Дочь была счастлива, так как посчитала, что именно вы сможете меня связать с Милой. Мне очень приятно, что вы вызвались разобраться в этой истории. Рада, что вы опубликуете наш разговор, который может привести нас ниточкой к Миле. Очень хочу помочь ей, чем смогу, хотя знаю, что в США объявили сбор средств и уже собрали для нее немалую сумму.

А еще я очень хочу связаться с ней. Поговорить по телефону, спустя столько лет. Очень надеюсь, что мне с этим смогут помочь. Я небогата, приехать к ней в США нет возможности. Но надеюсь, что с ней все же заключит контракт известный американский продюсер, о котором рассказывали в новостях. В этом случае, возможно, Эмили однажды приедет выступать и в Верону с той самой арией из оперы Пуччини, которая ее прославила на весь мир. Тогда у нас точно получилось бы встретиться.

Но, если произойдет чудо, и мы встретимся раньше, я буду очень счастлива. У меня даже была мысль обратиться к (телеведущему) Андрею Малахову, чтобы он помог мне разыскать Милу и связал меня с ней, ведь в его телевизионных программах люди часто находят друг друга. Надеюсь, на опубликованную нашу с вами беседу Андрей обратит внимание. Было бы чудесно, если бы мне смогли помочь.