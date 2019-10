Манукян раскрыл тайны прошлого покорившей США бездомной россиянки Эмили Замурки

Ставшая сенсацией в США бездомная россиянка Эмили Замурка прославилась после того, как видео с ней в момент исполнения оперной арии на станции метро записал полицейский офицер из Лос-Анжелеса, а затем выложил ролик в официальном Twitter-аккаунте полиции. Миллионы просмотров за несколько дней, и исполненная в подземке ария из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» изменила жизнь Эмили.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX