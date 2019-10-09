Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Миллер обсудил с представителем правительства ФРГ транзит газа через Украину

170
0 Оставить комментарий

Миллер обсудил с представителем правительства ФРГ транзит газа через Украину

Москва, 9 октября. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился с уполномоченным федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее, сообщили в пресс-службе российской корпорации.

На встрече основным вопросом стали поставки газа из России в страны дальнего зарубежья после 1 января 2020 года. На данный момент украинские власти работают над внедрением в свое законодательство положений Третьего энергетического пакета Евросоюза. Киеву предстоит обеспечить «независимость национального регулятора в энергетической сфере» и создать «сертифицированного независимого газотранспортного оператора», передает RT.

«Отмечено, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок», — говорится в сообщении «Газпрома».

Миллер обсудил с представителем правительства ФРГ транзит газа через Украину

В случае если Киев не завершит лицензирование и проверку к 1 января следующего года, единственным вариантом сотрудничества на переходный период будет считаться продление действующего договора на транзит российского газа, который  будет адаптирован к актуальным рыночным условиям, заметили в «Газпроме».

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев выступил с сообщением, в котором заявил, что не видит смысла в продлении газового контракта с «Газпромом» на текущих условиях.

infox - new
Источник: RT
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров