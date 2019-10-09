Гусман отреагировал на заявление комика о «поборах» в КВН

Москва, 9 октября. Почетный член жюри КВН Юлий Гусман отреагировал на заявление комика Нурлана Сабурова о «взносах» в Клубе веселых и находчивых.

Ранее стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что командам КВН приходится платить за членство в региональных лигах клуба. Позднее другие участники КВН предположили, что Сабуров подразумевал взносы, которые команды перечисляют региональным лигам клуба для организации игр. По их словам, в 2018 году размер взноса составлял 25 тысяч рублей за игру.

Гусман опроверг слова комика, отметив, что ему никогда не приходилось сталкиваться с «поборами» в КВН, передает «Экономика сегодня».

«Выражаясь интеллигентно, слова о поборах – это хрень собачья. Когда участвуют тысячи молодых людей, об этом бы стало известно не со слов стендап-комика, который непонятно что имеет ввиду», — пояснил Гусман.

Он также добавил, что организация игр, обеспечение команд жильем и питанием требует больших финансовых затрат и ресурсов, однако КВН полностью самоокупается.

«Уверен, что руководителям КВН не нужны никакие поборы — они очень успешные. И выступления команд, и концертная деятельность, и выступления Александра Маслякова — мне кажется, все это хорошо должно оплачиваться. Все это легально и нормально», — отметил Гусман.

Стоит отметить, что Сабуров выступал за школьную команду КВН и принимал участие в играх Высшей казахстанской лиги. Позднее Сабуров переехал в Екатеринбург, где выступал в команде КВН Уральского федерального университета, в котором он учился.