В ДНР обвинили Киев в затягивании отвода сил у Петровского

Донецк, 9 октября. Киев затягивает процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе, заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Якубов подчеркнул, что Донецк рассчитывает на выполнение украинскими силовиками обязательств в течение трех дней. По словам представителя ДНР, ОБСЕ продолжает переговоры с украинской стороной. На данный момент договоренностей об отводе нет, положительной или отрицательной риторики тоже.

«Сказать, что сорвано мероприятие я тоже не могу, так как для этого у нас есть, согласно плану-графику, три дня. Они (украинские силовики) затягивают», — добавил Якубов.

О начале отвода войск в Донбассе стороны договорились неделю назад в Минске. Там же контактной группой по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе была согласована «формула Штайнмайера».

Представители Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ подписали документ о решении развести вооруженные силы в Донбассе в сентябре 2016 года. В документе оговаривалась необходимость создания зон безопасности у Золотого, Петровского, а также Станицы Луганской. Но представители ДНР и ЛНР отметили, что украинские силовики нарушили установленные границы и требовали от Киева восстановление нарушенного паритета.

В Луганской Народной Республике отвод войск должен был состояться у Золотого также в среду, однако украинские силовики сорвали отвод. Ополченцы выпустили в воздух белые сигнальные ракеты в знак готовности начать процесс отвода сил в Донбассе. Однако ВСУ не подали ответный сигнал.