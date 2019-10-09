Матвиенко рассказала, как надо наказать Google и Facebook за вмешательство в дела России

Москва, 9 октября. Наказание для американских компаний Google и Facebook за вмешательство в дела России должно быть сопоставимо с мерами, которые власти Запада принимают против российских СМИ за рубежом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Накануне глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил о наличии неоднократных свидетельств причастности этих компаний к нарушению законодательства РФ.

Он уточнил, что это не только распространение политической рекламы в день тишины и день голосования 8 сентября, но также всплывание в поисковиках так называемых списков «Умного голосования» блогера Алексея Навального. Заместитель главы ЦИК Николай Булаев в свою очередь указал на то, что многие материалы, которые выдает поисковик Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателей. Руководство Google в ответ заявило, что так компания поддерживала «ответственную политическую рекламу». А в Facebook всю ответственность за соблюдение избирательного законодательства свалили на рекламодателей.

В Госдуме считают, что единственным способом остановить вмешательство американских IT-гигантов в дела РФ являются крупные штрафы.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству в дела РФ через незаконные акции и митинги-концерты так называемой «оппозиции».