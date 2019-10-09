Российским регионам хотят разрешить использовать бюджетные кредиты на инвестпроекты

Москва, 9 октября. Депутаты могут до конца года подготовить проект о праве регионов направлять бюджетные кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Об этом в ходе заседания сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Могу вас проинформировать: вчера этот вопрос обсуждали, вышли на решение, которое, возможно, мы с вами вместе реализуем до конца текущего года, внесем необходимые изменения в законодательство», — заявил Володин.

Он также обратил внимание, что в этом случае Минфин будет засчитывать эти средства и не требовать возврата.

«Понятно, что регион должен будет эти средства вкладывать в развитие своей экономики. Это серьезный шаг вперед по пути развития регионов, создания дополнительных рабочих мест», — указал Володин.

По мнению спикера нижней палаты парламента, принятие таких мер позволит обеспечить рост экономики страны темпами выше среднемировых.

Ранее данный вопрос был поднят при обсуждении исполнения бюджета за 2018 год.