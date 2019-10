Трамп заявил, что США не следовало вводить свои силы на Ближний Восток

Вашингтон, 9 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало вводить свои силы на Ближний Восток. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z