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Трамп заявил, что США не следовало вводить свои силы на Ближний Восток

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Трамп заявил, что США не следовало вводить свои силы на Ближний Восток

Вашингтон, 9 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало вводить свои силы на Ближний Восток. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

«Борьба между различными группами продолжается уже сотни лет. США никогда не должны были быть на Ближнем Востоке. Вывезли наших 50 солдат… Глупые бесконечные войны для нас заканчиваются!» — написал Дональд Трамп.

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США начали выводить свои силы с северо-востока Сирии, где Анкара планирует начать военную операцию по созданию «зоны безопасности». Перед этим состоялся телефонный разговор Эрдогана и Трампа, по итогам которого Белый дом сообщил, что Вашингтон получил подтверждение о «скором начале» военной операции на севере Сирии и отказывается участвовать в ней или находиться вблизи от места ее проведения. 

8 октября было распространено заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, в котором указывалось, что США вывели свои войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции в САР. В Вашингтоне также заявили, что отныне Турция ответственна за всех боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ. — Прим. ред.), взятых в плен за последние два года.

Напомним, летом 2019 года в ходе переговоров Турция и США обсудили создание зоны безопасности на севере Сирии. Дамаск выступает против соглашения США и Турции, так как оно нарушает суверенитет и территориальную целостность САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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