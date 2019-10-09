Трамп заявил, что США не следовало вводить свои силы на Ближний Восток

Вашингтон, 9 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало вводить свои силы на Ближний Восток. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

«Борьба между различными группами продолжается уже сотни лет. США никогда не должны были быть на Ближнем Востоке. Вывезли наших 50 солдат… Глупые бесконечные войны для нас заканчиваются!» — написал Дональд Трамп.

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 октября 2019 г.

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США начали выводить свои силы с северо-востока Сирии, где Анкара планирует начать военную операцию по созданию «зоны безопасности». Перед этим состоялся телефонный разговор Эрдогана и Трампа, по итогам которого Белый дом сообщил, что Вашингтон получил подтверждение о «скором начале» военной операции на севере Сирии и отказывается участвовать в ней или находиться вблизи от места ее проведения.

8 октября было распространено заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, в котором указывалось, что США вывели свои войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции в САР. В Вашингтоне также заявили, что отныне Турция ответственна за всех боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ. — Прим. ред.), взятых в плен за последние два года.

Напомним, летом 2019 года в ходе переговоров Турция и США обсудили создание зоны безопасности на севере Сирии. Дамаск выступает против соглашения США и Турции, так как оно нарушает суверенитет и территориальную целостность САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.