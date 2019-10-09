Эксперт объяснил потерю влияния «Нафтогаза» из-за реформы газотранспортной системы Украины

«Нафтогаз» пытается замедлить ход реформы газотранспортной системы Украины, чтобы не потерять влияние на газовую отрасль, уверен ведущий аналитик Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что не видит смысла в продлении газового контракта с российским «Газпромом» на действующих условиях.

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — сказал Коболев, подчеркнув, что не видит причин для Украины продлевать старый контракт.

По словам Коболева, новый украинский оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения, регулирующего вопрос присоединения сетей.

Как утверждает Игорь Юшков полностью повторять старый контракт на поставки газа на Украину никто не хочет, потому что он имеет длительный срок.

«Он предусматривал огромные объемы для «Нафтогаза». Украина столько не потребляет газа, сколько «Нафтогаз» по первоначальному контракту обязан был покупать. Естественно, он не покупал, и «Газпром» насчитывал ему штраф. Позже Стокгольмский арбитраж разрешил не платить штраф Украине. Но все равно арбитраж заставил Украину оплачивать или покупать около 6 миллиардов кубов газа. И это не выполняется», — заявил Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Очень сложно будет представить, что «Нафтогаз» начнет работать по договору, предложенному Стокгольмским арбитражем, подчеркивает эксперт. По словам Юшкова, исполнять такие условия договора «Нафтогаз» не хочет. Кроме того, на Украине началась реформа газотранспортной системы, управлять которой будет отдельная компания, отмечает аналитик.

«Эта компания будет подчиняться и принадлежать Минфину Украины. Поэтому причем тут вообще «Нафтогаз»? Он не может выставлять условия или требования. Здесь будут совершенно другие люди и другая компания, которая должна заниматься транзитом газа через Украину. Эти вопросы нужно обсуждать с ней, а не с «Нафтогазом», — рассказал эксперт.

Руководство «Нафтогаза» выступает за срыв транзита газа через Украину, говорит Юшков. Однако сейчас уже идет реформа, скоро «Нафтогаз» не будет иметь никакого отношения к транзиту, поясняет аналитик.

««Нафтогаз» внутри Украины пытается очень сильно замедлить эту реформу, потому что они потеряют существенно влияние на всю газовую отрасль. «Нафтогаз», по сути, против этой реформы, но заявить он это абсолютно не может, потому что тогда встанет вопрос, что они не поддерживают европейские ценности», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России на год продлить контракт с Украиной на транзит газа, если стороны не заключат новое соглашение. Он уточнил, что контракт может быть подписан на основе европейского законодательства.