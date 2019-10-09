Турция осознанно идет на конфронтацию с США

Руководству Турции претит роль ядерного склада США. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Закрыть «Инджирлик»

Турция в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа должна закрыть для военных Соединенных Штатов авиабазу «Инджирлик». Об этом заявил «РИА Новости» лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Ранее Трамп пригрозил «разрушить экономику Турции», если Анкара «перейдет границы» дозволенного. По мнению лидера США, Турция, Европа и другие страны должны приглядывать за захваченными бойцами «Исламского государства»1 (организация запрещена на России) и их семьями.

«Лучший ответ, который Турция может дать в ответ на американские угрозы, это начать сотрудничество с Дамаском и срочно закрыть для США базу «Инджирлик». США введут себя по отношению к нашей стране как враги, и там уже начали звучать голоса об исключении Турции из НАТО», — заявил Перинчек.

Он заметил, что Соединенные Штаты поставили запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана 30 тысяч грузовиков с оружием.

«Это открыло против Турции настоящий фронт, что еще раз показывает: США видят Турцию как врага», — заключил Перинчек.

Синдром гегемона

Как отметил Иван Скориков, заявление лидера партии Vatan является всего лишь одним из мнений, имеющих место в турецкой политике. Vatan — это популистская партия левых националистов, имеющая поддержку менее процента избирателей, поэтому придавать политический вес заявлениям ее лидера некорректно. Однако, уверен эксперт, именно популисты всегда выражали доминирующее общественное мнение. И оно возникло не на пустом месте.

«Весной прошлого года угрозы закрыть для американцев авиабазу «Инджирлик» резко высказывал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он тогда заявил, что Вашингтон должен сделать шаг навстречу Анкаре, чтобы восстановить доверие, утраченное после попытки военного переворота 2016 года. И конкретно назвал рецепты: перестать поддерживать курдских сепаратистов и выдать оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают инициатором попытки того самого госпереворота», — пояснил Иван Скориков.

Эксперт напомнил, что Чавушоглу пугал Вашингтон закрытием для американцев базы «Инджирлик» и «Кюреджик». Новые угрозы Трампа начать экономическую войну против Турции на фоне решения Анкары закупить российские С-400 породили эскалацию между формальными союзниками по НАТО.

«Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган давно усвоил, что его не ждут в ЕС, а в НАТО держат исключительно как форпост против Ирана и России. Ему претит роль Турции как ядерного склада США. Поэтому он осознанно идет на конфронтацию, получая дивиденды у геополитических противников США в регионе. Турция давно претендует на статус регионального лидера и в Штатах это понимают, но не могут излечиться от хронической болезни «гегемона». Поэтому пытаются принуждать бывших сателлитов ультиматумами и очень ревностно реагируют на суверенные решения», — заключил Иван Скориков.

Весь мир увидел, что если ослушаться Соединенные Штаты, как это сделала Турция в вопросе приобретения С-400, ничего страшного не произойдет. Анкара подала пример другим странам внутри блока НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.