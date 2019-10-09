Володин предложил запретить в России точечную застройку

Москва, 9 октября. В России необходимо запретить точечную застройку. Такое мнение в ходе заседания Госдумы озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сегодня в Госдуме проходит «правительственный час» с участием заместителя председателя правительства России Виталия Мутко.

«Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высотками не уродовали исторические центры и те части городов, где их нет. Сохраним наши города», — заявил Володин.

Он также обратил внимание, что принятие таких мер направлено на защиту интересов россиян.

«Мы убережем людей от проблем. Под эти высотки не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение. Нет мест в детских садах рядом с ними, нет мест в школах, поликлиниках», — добавил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что данные вопросы нельзя решить, когда жилье уже построено и реализовано.