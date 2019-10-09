Киев, 9 октября. Украинские правоохранители пропустили через блокпост в Кременном в Луганской области группу ветеранов, волонтеров и добровольцев в сторону населенного пункта Золотое.

Отмечается, что это было сделано, чтобы помешать разведению сил в Донбассе. Ранее на встрече контактной группы по Донбассу в Минске была достигнута договоренность об отводе сил в районе Петровского и Золотого.

Украинских националистов пропустили в район отвода сил в Донбассе. Как передает «Общественное телевидение», возле блокпоста столпилась большая очередь. Сотрудники правоохранительных органов начали пропускать гражданский транспорт, в том числе с участниками акции. На данный момент колонна добровольцев движется в направлении Золотого.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера», которая названа по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН на начало этого года, в гражданской войне погибли более 13 тысяч человек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему антироссийские санкции никогда не работали и не будут работать.