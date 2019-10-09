Холдинг «Вертолеты России» подтвердил, что с их сотрудником произошел несчастный случай

Москва, 9 октября. Холдинг «Вертолеты России» подтвердил, что с одним из сотрудников компании произошел несчастный случай.

Ранее пресса сообщила, что заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков выпал из окна своего коттеджа на подмосковной Рублевке. Мужчина, как пишут СМИ, попал в реанимационное отделение с переломом черепа и другими травмами.

«Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, в настоящее время он находится на больничном», — сообщили в пресс-службе «Вертолетов России».

При этом в корпорации отметили, что обстоятельства произошедшего, о которых пишут СМИ, — домыслы и фантазии авторов.

Пресс-служба холдинга также не назвала имя и должность сотрудника, с которым произошел несчастный случай.