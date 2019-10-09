Около 70 самолетов ВКС России отразят «атаку» противника

Москва, 9 октября. Экипажи российских истребителей МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-35 «экстренно» покинули аэродромы с целью отработки действий при атаке условного противника.

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России отправились на запасные и оперативные аэродромы для выполнения задач по дозаправке и охране построек, а также снаряжению воздушных бортов боеприпасами.

Около 70 экипажей истребителей расположились в Ленинградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Тверской областях и Республике Карелия. Свои силы в рамках спецоперации проверят около тысячи военнослужащих. В настоящее время экипажи ВКС РФ уже приступили к перебазированию.

К примеру, экипаж некоторых военных самолетов совершит дозаправку топливом в воздухе, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Также военнослужащим была поставлена задача использования индивидуальных средств защиты в случае применения условным врагом оружия массового поражения.

Тренировочные полеты для российских военнослужащих состоятся как днем, так и ночью.