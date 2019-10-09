На востоке Германии случился второй инцидент со стрельбой за сутки

Берлин, 9 октября. Немецкая полиция сообщила, что помимо стрельбы у синагоги в Галле, прозвучали выстрелы в Ландсберге, расположенном в 15 километрах от него. Об этом заявила представитель правоохранительных органов ФРГ.

Подробности случившегося в Ландсберге пока не сообщаются.

Ytterligare en skjutning har inträffat i Halle strax norr om synagogan, och i Landsberg, drygt en mil öster om Halle. Polisen bekräftar för Ekot att skottlossningarna har ägt rum och att det finns ett samband mellan skjutningarna. — SR Ekot (@sr_ekot) 9 октября 2019 г.

Ранее в среду полиция Германии сообщила о стрельбе перед синагогой в Галле. По предварительным данным, жертвами атаки стали два человека. Правоохранители призвали жителей и гостей города не выходить на улицу, сообщил «Ридус».