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На востоке Германии случился второй инцидент со стрельбой за сутки

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На востоке Германии случился второй инцидент со стрельбой за сутки

Берлин, 9 октября. Немецкая полиция сообщила, что помимо стрельбы у синагоги в Галле, прозвучали выстрелы в Ландсберге, расположенном в 15 километрах от него. Об этом заявила представитель правоохранительных органов ФРГ.

Подробности случившегося в Ландсберге пока не сообщаются.

Ранее в среду полиция Германии сообщила о стрельбе перед синагогой в Галле. По предварительным данным, жертвами атаки стали два человека. Правоохранители призвали жителей и гостей города не выходить на улицу, сообщил «Ридус».

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