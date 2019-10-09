В России урегулируют строительство и реализацию апартаментов

Москва, 9 октября. Правительство подготовит к ноябрю законопроект, предусматривающий введение дополнительного правового регулирования строительства и реализации апартаментов. Об этом в ходе «правительственного часа» в Госдуме сообщил вице-премьер России Виталий Мутко.

«Правительство дало поручение министерству строительства, ряду ведомств в ноябре подготовить такую инициативу», — рассказал он, отвечая на вопрос о возможности принятия соответствующих мер.

Вопрос абсолютно понятен, отметил заместитель председателя правительства.

«В среднем у нас до 3 млн апартаментов строится, они неоднородны — Москва, Петербург, Сочи, крупные города. И, конечно, они строятся как нежилые помещения. Естественно, когда люди туда заезжают, они не могут зарегистрироваться, у них совершенно другое налогообложение. Но самое главное — к этим микрорайонам совершенно другие требования», — обратил внимание Мутко.

Он также напомнил, что Жилищный кодекс не содержит соответствующей понятийной базы.