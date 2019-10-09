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Неизвестный открыл стрельбу перед синагогой в Германии, есть жертвы

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Неизвестный открыл стрельбу перед синагогой в Германии, есть жертвы

Берлин, 9 октября. Неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия в городе Галле в Германии. Как сообщила полиция города, погибли два человека.

Сотрудники правоохранительных органов в Twitter обратились к горожанам с просьбой оставаться в домах или найти безопасное место.

«По предварительным данным, в Галле погибли два человека. Было несколько выстрелов. Предполагаемые преступники скрылись на транспортном средстве. Мы прилагаем все усилия и просим людей оставаться в своих квартирах», — говорится в сообщении полиции города в Twitter.

Как сообщила газета Bild, инцидент произошел перед городской синагогой. По информации издания, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

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