В Госдуме объяснили, зачем Шойгу «охотники за невидимками» в Крыму и на юге РФ

Крым и юг России защитят сверхмощными радиолокационными станциями «Ниобий-СВ». Первая партия этих дальнобойных радаров поступит на вооружение Южного военного округа до конца 2019 года, сообщили в министерстве обороны РФ, возглавляемом Сергеем Шойгу. В Госдуме объяснили, для чего это делается.

Трехкоординатные радиолокационные станции «Ниобий-СВ» предназначены для обнаружения, определения принадлежности и трассового сопровождения воздушных объектов всех типов, включая самолеты-невидимки, крылатые и гиперзвуковые ракеты. Уникальные технические характеристики и высокая маневренность этих радаров делают их практически неуязвимыми. При этом они не относятся к технике Воздушно-космических сил, поэтому пополнят арсенал ПВО Сухопутных войск РФ. Опытные образцы «Ниобий-СВ» ранее получили зенитчики Центрального военного округа. Там они успешно прошли тестирование.

Как пояснил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, решение об усилении обороны юга России и Крыма с помощью «охотников за невидимками» не было продиктовано какими-то конкретными действиями США или НАТО.

«Наша страна имеет славную историю взаимодействия с разными странами, которые сначала были нашими союзниками, потом на нас нападали, а потом снова были союзниками. Чтобы ни у кого не возникало желания нас атаковать, мы совершенствуем и модернизируем свою систему обороны. Она позволяет защищать нашу территорию на суше, на воде и в воздухе. Это нормальная, планомерная работа. Подобные РЛС не появляются вдруг — США вышли из ДРСМД, а мы на следующий день разработали «охотников за невидимками». Разработка этих сверхмощных радаров велась не один год», — объяснил Александр Шерин.

По его словам, благодаря непрекращающимся в России разработкам новых видов вооружения и средств обороны «то, что закрывало наше небо 30 лет назад, и то, что закрывает сейчас, — это день и ночь, это все равно, что сравнивать пушки, стреляющие ядрами, с реактивной артиллерией».

«У нас огромная территория, поэтому нам приходится тратиться на новые разработки и модернизацию систем. Эти маленькие и бедные страны, с которых нечего взять, могут лежать под американцами, а мы не можем себе такого позволить. Но ошибочно думать, что развертывание РЛС «Ниобий-СВ» в Крыму и на юге нашей страны является ответом на развертывание американских систем ПРО в Румынии. Какой смысл нам на это отвечать? Мы никого не догоняем, потому что догоняют отстающие. Мы в авангарде, у нас упреждающие мероприятия», — подчеркнул депутат Госдумы.

По словам Шерина, США пытаются сделать все возможное, чтобы их ракеты доставали до любой точки на территории РФ.