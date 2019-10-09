В Госдуме объяснили, зачем Шойгу «охотники за невидимками» в Крыму и на юге РФ

Крым и юг России защитят сверхмощными радиолокационными станциями «Ниобий-СВ». Первая партия этих дальнобойных радаров поступит на вооружение Южного военного округа до конца 2019 года, сообщили в министерстве обороны РФ, возглавляемом Сергеем Шойгу. В Госдуме объяснили, для чего это делается.
Трехкоординатные радиолокационные станции «Ниобий-СВ» предназначены для обнаружения, определения принадлежности и трассового сопровождения воздушных объектов всех типов, включая самолеты-невидимки, крылатые и гиперзвуковые ракеты. Уникальные технические характеристики и высокая маневренность этих радаров делают их практически неуязвимыми. При этом они не относятся к технике Воздушно-космических сил, поэтому пополнят арсенал ПВО Сухопутных войск РФ. Опытные образцы «Ниобий-СВ» ранее получили зенитчики Центрального военного округа. Там они успешно прошли тестирование.
Как пояснил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, решение об усилении обороны юга России и Крыма с помощью «охотников за невидимками» не было продиктовано какими-то конкретными действиями США или НАТО.
«Наша страна имеет славную историю взаимодействия с разными странами, которые сначала были нашими союзниками, потом на нас нападали, а потом снова были союзниками. Чтобы ни у кого не возникало желания нас атаковать, мы совершенствуем и модернизируем свою систему обороны. Она позволяет защищать нашу территорию на суше, на воде и в воздухе. Это нормальная, планомерная работа. Подобные РЛС не появляются вдруг — США вышли из ДРСМД, а мы на следующий день разработали «охотников за невидимками». Разработка этих сверхмощных радаров велась не один год», — объяснил Александр Шерин.
По его словам, благодаря непрекращающимся в России разработкам новых видов вооружения и средств обороны «то, что закрывало наше небо 30 лет назад, и то, что закрывает сейчас, — это день и ночь, это все равно, что сравнивать пушки, стреляющие ядрами, с реактивной артиллерией».
«У нас огромная территория, поэтому нам приходится тратиться на новые разработки и модернизацию систем. Эти маленькие и бедные страны, с которых нечего взять, могут лежать под американцами, а мы не можем себе такого позволить.
Но ошибочно думать, что развертывание РЛС «Ниобий-СВ» в Крыму и на юге нашей страны является ответом на развертывание американских систем ПРО в Румынии. Какой смысл нам на это отвечать? Мы никого не догоняем, потому что догоняют отстающие. Мы в авангарде, у нас упреждающие мероприятия», — подчеркнул депутат Госдумы.
По словам Шерина, США пытаются сделать все возможное, чтобы их ракеты доставали до любой точки на территории РФ.
«А мы делаем все, чтобы нашу территорию защищать. Мы понимаем, что мир другой. Если Гитлеру нужна была только Европа и часть плодородных земель и недр, принадлежавших СССР, то американцам нужен весь мир. Но пока они не могут «сожрать» такие страны, как Россия, Китай и Индия. И не сделают этого — подавятся и попадут в такую же неприятную ситуацию, в которой оказались Римская и Австро-Венгерская империи, например.
Все страны, во главе которых вставали лидеры с неуемными аппетитами, пытавшиеся завоевать весь мир, рано или поздно оказывались на руинах собственного государства. И когда-то это произойдет с США. А задача министра обороны РФ Сергея Шойгу — защищать российскую территорию. И он ее выполняет так, будто враг у наших границ. По-другому нельзя. И наши РЛС любую муху дрессированную обнаружат, которая пересекает границу РФ», — добавил Александр Шерин.