Москва, 9 октября. Определенные процедуры могут влиять на ухудшение состояния здоровья больных со злокачественной опухолью, заявил врач-онколог московской городской поликлиники №3 Александр Полтев, оценивая перевод российской актрисы Анастасии Заворотнюк на реабилитацию.

Врач-онколог рассказал, какие процедуры могут навредить Заворотнюк. По его словам, важно то, какие процедуры, в том числе водные, будут проводить Заворотнюк. Как передает телеканал «Звезда», врач уточнил, что разные процедуры влияют на опухоль по-разному. По его словам, тепловые процедуры обычно увеличивают рост опухоли.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк сдержит обещание и даст интервью на телевидении. Врачи, наблюдавшие за состоянием больной Анастасии Заворотнюк, пришли к выводу, что лечить актрису можно исключительно медикаментами. По их мнению, опухоль звезды сериала «Моя прекрасная няня» неоперабельна.

Однако, по словам журналистов, в Германии Заворотнюк делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования. Семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций, хотя больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает этого. Позже актриса, по данным некоторых источников СМИ, перенесла вторую операцию.

Кроме того, звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.