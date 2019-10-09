Сирия, 9 октября. Международная коалиция бросает курдов и эвакуирует своих военнослужащих из Хасаки и Ракки. В Хаме боевики обстреливают из минометов позиции правительственных сил. В Азазе прогремел очередной взрыв - в установке бомбы подозревают курдов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали укрепления радикалов на юге Идлиба, в Хаме обменялись ударами с джихадистами.

«Исламское государство1»: взяло на себя ответственность за нападение на курдскую базу в городе Ракка и в Ат-Табке, в результате которой ликвидированы по меньшей мере два десятка курдских бойцов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: из миномета обстреляла позиции САА на севере Хамы близ турецкого наблюдательного пункта Шер-Магар.

Курды: подозреваются в подрыве в городе Азаз на севере Алеппо, с протурецкими боевиками обменялись ударами близ деревни Маликия, в Ракке потеряли по меньшей мере два десятка человек при нападении террористов ИГИЛ1.

«Сирийская национальная армия» (СНА): в Алеппо перебрасывает подкрепление к городу Манбидж и готовится отбить его у курдских отрядов SDF.

Международная коалиция: сворачивают контрольно-пропускные пункты в Хасаке, на западе Алеппо провели патрулирование.

Провинция Алеппо

По сообщениям местных источников, боевики «Отрядов народной самообороны» (YPG) попытались проникнуть за линии обороны боевиков «Сирийской национальной армии» (СНА) через оккупированный ими северный район города Тель-Рифат. Курды также совершили попытку пройти в южные районы поселков Кафр-Касин и Кафр-Калбин и занять позиции в деревне Мараназ. По меньшей мере один боевик СНА погиб в результате перестрелки с YPG, как сообщает портал Orient News. Турецкие вооруженные силы нанесли удар по местам скопления курдов вблизи Тель-Рифата с помощью гаубиц.

«Сирийская национальная армия» продвигает крупные военные подкрепления на линии фронта с городом Манбидж в рамках подготовки к военной операции к востоку от Евфрата в сотрудничестве с турецкой армией, как передает Twitter-канал Not Woofers.

В оккупированном протурецкими боевиками городе Азаз взрыв самодельной бомбы у контрольно-пропускного пункта убил одного сотрудника так называемой «военной полиции», как пишет медиаресурс Step News. Боевики обвиняют в подрыве курдских радикалов.

Военный патруль американских военнослужащих из семи пикапов был замечен у города Кобани (Айн аль-Араб) на востоке провинции, как указывает агентство North Press.

Провинция Идлиб

Источники оппозиции сообщают, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) сосредоточенные у города Хан-Шейхун проводят ракетные и артобстрелы позиций альянса «Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Кафр-Саджна и повторно открыли огонь из артиллерии по опорным пунктам радикалов у деревни Ракая, как передает портал Step News Agency. Столкновение сторон произошло в сельскохозяйственных угодьях у деревни Аль-Фарнас. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за ночную атаку на позиции Демократических сил Сирии» в городе Ракка, а также за нападение в городе Ат-Табка, как передает новостной Telegram-канал «Вестник Дамаска». Согласно заявлению террористов, опубликованном на подконтрольном им медиаресурсе «Амак», один террорист штурмовал при помощи огнестрельного оружия и ручных гранат военный пункт «демократических сил» в центре Ракки и после перестрелки уже внутри здания взорвал пояс смертника. Примерное количество раненых и убитых оценивается в 13 человек. Примерно в то же время в Ат-Табке 4 террориста ИГИЛ устроили засаду отряду SDF, что привело к перестрелке, в результате которой было убито и ранено еще 12 курдских бойцов.

Провинция Хама

Как передает источник в сети Twitter Rana Hudar, боевики, укрывающиеся у наблюдательного пункта турецкой армии в поселке Шер-Магар, обстреляли ракетными снарядами ракетами древнюю крепость Апамея в городе Калаат аль-Мадик, занятом САА. По информации источника, боевики ранили двух членов гарнизона и повредили сам форт.

Радикалы также обстреляли позиции правительственных сил близ города Калаат Аль-Мадик из минометов. Медиаресурс Orient News сообщает, что по данным источников оппозиции, в районе высоты Джебель Шахшабу был убит снайпером-джихадистом лейтенант сирийской армии Джафар Хасан Мансур. По словам корреспондента, офицер был застрелен у поселка Харкат-аль-Каракат. Официальные источники сообщение пока не подтвердили.

Сирийская армия разместила свои силы у деревни Шахнараз и заняла контрольно-пропускной пункт «Аль-Карим», установив пулеметы, как указывает новостной ресурс Step News.

Провинция Хасака

По данным некоторых источников, Турция уже начала ввод войск на территорию Сирии. По сообщению официальных турецких СМИ — операция может начаться в ближайшие часы, о чем Министерство иностранных дел Турции проинформирует отдельно. Ранее Анкара опровергла ввод своих войск на северо-восток Сирии. В турецком штабе уточнили, что начало операции «Источник мира» ожидается в ближайшие часы.

По информации агентства ТАСС, «Демократические силы Сирии» (SDF) призвали международное сообщество противодействовать намерениям Турции начать военную операцию на севере Сирии на пресс-конференции, проведенной в административном центре провинции городе Хасака. Курды призвали ООН и другие гуманитарные организации занять антитурецкую позицию и оказать противодействие планам Анкары.

Международная коалиция во главе с США начала эвакуацию контрольно-пропускных пунктов возле городов Тель-Абьяд и Рас-аль-Айн в результате внезапного изменения политики президента США Дональда Трампа, о чем сообщает новостное агентство Orient News.

Источник также сообщил, что из рядов SDF дезертировало сразу 80 человек. Бойцы сбежали в районе поселка Хабур на западе провинции, после того как поступило распоряжение о переброске их отряда на границу с Турцией для подготовки к столкновению с силами операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.