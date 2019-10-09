Дамаск резко осудил намерения Анкары начать военную операцию в Сирии

Дамаск, 9 октября. Власти Сирии выступили против заявления Анкары о намерении начать военную операцию на северной границе государства.

По мнению Дамаска, наращение военной силы на севере страны нарушит международное право. Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

«Наращивание военной мощи на сирийской границе представляет собой грубое нарушение международного права и резолюций Совета Безопасности ООН», — также говорится в послании.

МИД Сирии подчеркнуло, что желание Анкары начать операцию на севере страны угрожает единству всего государства.

Ранее армия Турции опровергла переход границы на северо-востоке Сирии. Однако в турецком штабе уточнили, что пересечение территории ожидается в ближайшие часы, как и начало операции «Источник мира».

США в свою очередь начали выводить свои войска в территории, где Турция собирается создать «зоны безопасности» для беженцев. О желании покинуть зону военных действий президент Америки Дональд Трамп сообщил Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора в минувшие выходные.