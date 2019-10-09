Глава «Нафтогаза» выступил против продления контракта с «Газпромом»

Киев, 9 октября. Украинская компания «Нафтогаз» не видит смысла в продлении контракта на транзит газа с российским «Газпромом» на действующих условиях. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По словам Коболева, продление существующего контракта невыгодно украинской компании.

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил глава «Нафтогаза».

Коболев рассказал, что украинская сторона уже передала России проект межоператорского соглашения, регулирующего вопрос присоединения сетей, отмечает RT. Помимо этого, он указал, что после подписания этого документа необходимо обсудить доступные «Газпрому» мощности, а также сроки и тарифы. Кроме того, глава «Нафтогаза» заявил, что Киеву нет смысла соглашаться в данной ситуации на какие-то «суррогатные варианты», сообщает «Царьград».

По словам Коболева, после внедрения европейских норм и подписания нового контракта «Газпром» сможет начать поставки топлива украинским потребителям в любой момент. Он также отметил, что никто не будет ограничивать количество поставляемого российской стороной газа, пишет «Взгляд.ру».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России на год продлить контракт с Украиной на транзит газа, если стороны не заключат новое соглашение. Он уточнил, что контракт может быть подписан на основе европейского законодательства.