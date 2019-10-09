Ракета «Протон-М» с двумя иностранными спутниками стартовала с «Байконура»

Москва, 9 октября. Российский космический корабль «Протон-М» успешно стартовал с космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» выведет на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американским космическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1. На 10 минуте полета «Протон-М» успешно вывел разгонный блок «Бриз-М» на суборбитальную траекторию. Через 15 часов «Бриз-М» выведет спутники на рабочую орбиту.

Стоит отметить, что в 2019 году состоялось четыре запуска ракет «Протон-М». Нынешний запуск изначально был запланирован на 30 сентября, однако он был отложен из-за обнаружения проблем в ходе электрических испытаний. Позднее в Роскосмосе сообщили, что запуск был отложен из-за проблем при обмене данными между космическим кораблем и спутниками.

Европейский космический аппарат Eutelsat 5 West B предназначен для осуществления спутникового телевещания на территории Франции, Италии и Алжира.

Американский аппарат Mission Extension Vehicle-1 является космическим заправщиком, который также перемещать другие спутники в космическом пространстве. Mission Extension Vehicle-1 позволит продлить срока службы спутников, которые израсходовали свой топливный ресурс. Данный аппарат способен заправлять спутники, подобные USA-214, состыковавшись с ним на низкой орбите.