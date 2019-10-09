Тунис, 9 октября. Футболисты сборной Туниса попались на краже кроссовок из спортивного магазина на сумму более 1 тысячи долларов.

Члены команды закупались в спортивном магазине в Тунисе. Они набрали товары, а когда работники магазина обнаружили кражу, спортсмены уже вышли из магазина.

«Догнали группу футболистов, около половины из них были обуты в украденные товары, на ногах были украденные ботинки — совершенно новые», — рассказал менеджер магазина.

По словам работника магазина, спортсмены отрицали кражу, по их словам, они просто примеряли новую обувь. Сотрудника магазина вызвали полицию. До приезда правоохранителей, спортсмены вернули всю обувь, кроме одной пары. На кадрах с камер наблюдения видно, как спортсмены складывают в сумки новые пары обуви.