Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Футболисты сборной Туниса попались на краже кроссовок

37
0 Оставить комментарий

Футболисты сборной Туниса попались на краже кроссовок

Тунис, 9 октября. Футболисты сборной Туниса попались на краже кроссовок из спортивного магазина на сумму более 1 тысячи долларов.

Члены команды закупались в спортивном магазине в Тунисе. Они набрали товары, а когда работники магазина обнаружили кражу, спортсмены уже вышли из магазина.

«Догнали группу футболистов, около половины из них были обуты в украденные товары, на ногах были украденные ботинки — совершенно новые», — рассказал менеджер магазина.

По словам работника магазина, спортсмены отрицали кражу, по их словам, они просто примеряли новую обувь. Сотрудника магазина вызвали полицию. До приезда правоохранителей, спортсмены вернули всю обувь, кроме одной пары. На кадрах с камер наблюдения видно, как спортсмены складывают в сумки новые пары обуви.

infox - new
Источник: Perthnow
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров