

Москва, 9 октября. Режиссер Юлий Гусман назвал слухами и сплетнями сообщения о взносах, которые должны платить команды КВН.

По его словам, более чем за полвека игры в «Клубе веселых и находчивых» он ни разу не сталкивался с такой необходимостью: взносы и на дорогу, и на гостиницы всегда платил профсоюз. Гусман добавил, что тому, кто в советское время попросил бы взносы у кавээнщиков, «оторвали голову и приклеили эмблему КВН».

«Никогда в жизни, можете мне поверить, я за 52 года игры, участия в команде, которая была от Баку, — а я был капитаном, членствовал в жюри — лично я с этим не сталкивался», — сказал Гусман в комментарии телеканалу «360».

Режиссер уточнил, что программы, которые выпускает продюсерский центр Александра Маслякова, существуют за счет самоокупаемости. Поэтому, по его мнению, если и есть какие-то взносы, то они направлены на организацию мероприятий, в том числе и выездов.

Напомним, о поборах в клубе в интервью Юрию Дудю поведал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

«Чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег», — пожаловался он.

Президент Международного союза КВН Александр Масляков в ответ заявил, что не понимает, о каких взносах говорит Сабуров. Более того, он даже не смог вспомнить, за какую команду играл комик.