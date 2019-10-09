Москва, 9 октября. Ученые объяснили, можно ли заставить мозг работать в любом возрасте. По их словам, образование новых нейронов в головном мозге происходит на протяжении всей жизни человека.

Ученые выяснили, можно ли заставить мозг работать в любом возрасте. Как уточнили специалисты, только регулярные усилия и работа над собой приведут к улучшению умственных способностей. Как считают эксперты, первым шагом на пути к улучшению своих умственных способностей должно стать правильное питание.

Как пишет Planet Today, в рационе человека, желающего оздоровить свой мозг, должны быть богатые омега-3 жирными кислотами продукты.

Ранее специалисты Бостонского университета выяснили, что регулярная физическая нагрузка не только позволяет поддерживать физическую форму, но и улучшает работу мозга.

Исследование было проведено в период с 2016 по 2019 год, в нем приняли участие почти 2,5 тысячи человек. Исследование показало, что физическая нагрузка заставляет мозг лучше работать. Кроме того, занятие спортом снижает риск возникновения деменции в пожилом возрасте.

«На самом деле мы только начали раскрывать связь между физической активностью и здоровьем мозга», — рассказал исследователь Николь Спартано.

Ученые пришли к выводу, что сторонники активного образа жизни не так сильно подвержены заболеваниям мозга, как сторонники малоподвижной жизни. При этом исследователи уверяют, что достаточно тратить на физические занятия три часа в неделю, чтобы поддерживать умственную активность.