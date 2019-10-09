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Кремль следит за проведением опроса о строительстве храма в Екатеринбурге

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Кремль следит за проведением опроса о строительстве храма в Екатеринбурге

Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за проведением опроса о храме в Екатеринбурге, строительство которого привело к митингам.

Песков ответил на вопрос о том, будут ли в Кремле следить за проведением опроса.

«Разумеется, будем. Это была очень резонансная тема, поэтому весьма позитивно, что опрос будет проведен и все желающие смогут высказать свое мнение», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

В мае в Екатеринбурге прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. Власти города приняли решение провести опрос жителей об их отношении к месту строительства храма. Рабочая группа утвердила три площадки для возможного строительства. Опрос состоится 13 октября на 44 специальных пунктах.

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