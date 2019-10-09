В Кремле считают выполнение минских соглашений главным условием решения проблем Украины

Москва, 9 октября. В Кремле считают выполнение минских договоренностей главным условием решения проблем Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Главное — выполнение минских соглашений. Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт и справиться с этой внутриукраинской проблемой», — заявил представитель Кремля.

Россия, Германия и Франция — те страны, которые поставили подписи под этим документом, — призваны помочь Украине в этом, добавил Песков.

Гражданская война на Украине развернулась в 2014 году. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк объявили о создании ЛНР и ДНР, в ответ Киев начал военную операцию против республик. Вопрос урегулирования внутриукраинского конфликта обсуждался на различных международных площадках, в том числе в Минске. Однако между сторонами конфликта даже после перемирия продолжаются перестрелки.