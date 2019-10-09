Суд вынес приговор по делу о гибели девяти рабочих на шахте в Пермском крае

Пермь, 9 октября. Суд признал виновными пятерых человек по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности по факту гибели девяти рабочих в Пермском крае.

Суд счел достаточными доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ для вынесения приговора начальнику объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3, где произошло обрушение, начальнику участка № 5 объекта, двум горным мастерам и бывшему инженеру по охране труда.

Задымление на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе Пермского края произошло 22 декабря прошлого года. В шахте оказались заблокированы девять сотрудников подрядной организации. В результате пожара они погибли.

По данным следствия, в стволе шахты проводились работы с применением запрещенного к использованию газосварочного оборудование и пропана. Кроме того, проводившая работы бригада не имела допуска, а также перед началом работы не был проведен инструктаж.

В ходе расследования сотрудники СКР совместно со специалистами проводили осмотр шахты, также было проведено более 20 судебных экспертиз. Заключения подтвердили виновность подсудимых.

Суд приговорил начальника объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3, начальника участка № 5 объекта, одного из горных мастеров и бывшего инженера к четырем годам колонии. Второй горный мастер получил три года колонии.